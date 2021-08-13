Bülent Uygun: "Caner Erkin'i istiyoruz"

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş maçının ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun: 'Caner Erkin'i istiyoruz'
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13 Ağustos 2021 23:06
Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Eksiklere rağmen iyi oynadıklarını kaydeden teknik adam, "Karşınızda Beşiktaş var, deplasmanda oynuyorsunuz, hazırlar. Oyundan çıkanlar, girenler, birbirinden değerli oyuncular oyuna giriyor. Pozisyon üretmeye, pozisyona girmeye çalıştık. Bu kadar eksiğe rağmen ki Remy sakatlandı, oyundan çıkaramadık. Futbol anlamında oynamaya çalıştık, oyun mantalitesini göstermeye çalıştık. Yediğimiz 3 golün 3'ü de bireysel hata. Bizim takımımızda yeni transferlerin 3 ay idman yapmayıp 10 günlük idmanla gösterdiği performanstan memnunum. Transferler için de yönetim çalışıyor, bu takım çok daha güzel yerlere gelecek. Bu kadar hazır bir takıma karşı, taraftarların önünde iyi oynadık." dedi.

Daha iyi olacaklarını da kaydeden Uygun, "Milli maç arasından sonra çok daha iyi bir pozisyon alacağımızı düşünüyorum. Ondan önce de taraftarımıza 3 puanı getirecek mücadeleyi izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin ile görüşmelerin sürdüğünü de kaydeden antrenör, "Caner Erkin çok kaliteli bir futbolcu, yıllardır milli takımımızda oynamış bir kardeşimiz. Yurt dışından da teklifler var, onlarla görüşüyor. Bizim yönetimimiz de görüşmelere başladı." diye konuştu.


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