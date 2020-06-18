Bülent Uygun: 'Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz'

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve açma-germe çalışmasının ardından topla pas çalışması yaptı.



Teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun bir süreden sonra ligin başlamasıyla hemen hemen her takımda ikişer-üçer sakatlık olduğunu belirtti.



Takımların sakatlıklarla mücadele etmeye çalıştığını dile getiren Uygun, şunları söyledi:



"Bunu zaten yaklaşık olarak 1,5 ay önce de söyledim. Çapraz kopmaları, tendon kopmaları, ayak kırılmaları ve bu tarz şeylere hazırlıklı olmalıyız. Çünkü yaşanan süreçte biz kendi fikirlerimizi ve olması gerekenleri, bu pandemideki çıkacak olan sorunları anlatmaya çalıştık ama maalesef süreç buraya kadar geldi. İlk maçımızı da oynadık. Evet 1-2 sakatımız da oldu. Bununla beraber takımımızdan ayrılan önemli isimler de olmuştu."



Beşiktaş maçının önemine dikkati çeken Uygun, "Şimdi evimizde Beşiktaş gibi topa sahip olma yüzdesi yüksek olan bir takımla oynayacağız. Kaliteli futbolculardan kurulu bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Kalan maçları en iyi şekilde bitirebilmek adına Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. diye konuştu.



Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef'un takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Uygun, futbolcusunun takımla çalışmalara devam ettiğini kaydetti.



