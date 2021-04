Bülent Uygun: 'Başkan büyük prim verdi ama başaramadık'

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hasan Kartal'ın takımı motive etmek için prim sözü verdiğini kaydeden Kartal, "Buraya kazanmak için geldik, kazanmak istiyorduk. Taktiksel olarak bu yönde hamle yapmak istedik ancak maalesef Boldrin'in sakatlığı, kart cezalıları, Donsah da 2,5-3 aydır yoktu, bu handikaplar istediğimiz oyunu oynamamızı engelledi. Sayın başkanım Hasan Kartal prim olarak en büyük primlerden birini verdi ama maalesef kazanamadık. Bireysel hatalar yaptık. Gençlerbirliği'nin bizden daha çok ihtiyacı vardı, daha çok istediler, hak ettikleri 3 puanı aldılar, tebrik ediyorum." dedi.



Beşiktaş ile oynayacakları maç sorulan teknik adam, "3 günde bir maç oynamaya devam ediyoruz. Başımızı kaldıracağız ve Rizesporumuza yakışır şekilde, büyük taraftarımıza yakışır şekilde, her rakibe karşı sevgi ve saygıyla hazırlanıp kazanmak için devam edeceğiz. Daha lig bitmedi, her maç zor. Bizim hedefimiz 53 puanı tutturmak, onun için de mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLER



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Haftalardır süren galibiyet serimizi devam ettirmek istiyorduk. Fakat takımımızdaki önemli futbolcularımızdan Boldrin'in, Baiano'nun olmaması ve Samudio'nun dizindeki sakatlıktan dolayı biraz zorlandık. Bununla beraber 3 günde bir maç oynamak ve ondan sonraki her maçta istenilen performansı vermek cidden zor. Kazanmak istediğimiz maçta, başkanımızın da primimizin üzerine ekstradan bir 10 bin lira daha vermesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzüntülüyüz."



Kalan maçlarda geçen haftalardaki performansı sergilemek zorunda olduklarını anlatan Uygun, "Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün Gençlerbirliği daha çok istedi. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle maalesef mağlup ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.