Bülent Uygun: "Alt sıralar ateş çemberi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Uygun: 'Alt sıralar ateş çemberi'
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16 Nisan 2021 22:53
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçın ardından önemli bir takıma karşı 3 gol atarak galip geldiklerini kaydetti.

Antrenmanlarda çalıştıkları gibi dikine oyun anlayışı ile kapalı defansa karşı şutlarla skoru kendi lehlerine çevirmeyi başardıklarını vurgulayan Uygun, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ligin alt sıralarının bir nevi ateş çemberi olduğu ortamda aldığımız 3 puan çok önemli. Bu galibiyeti haftaya alacağımız 3 puan ile perçinlememiz lazım. Bulunduğumuz konumdan daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz. Önümüzde zorlu bir periyot başlıyor." ifadelerini kullandı.



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