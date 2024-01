Bülent Uygun: '5 transfer yapacağız'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, ara transfer döneminde 3'ü yabancı 5 transfer yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Uygun, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımdan giden oyuncuların olduğunu belirtti.



"39 DERECE ATEŞLE OYNADI"



Galatasaray maçı öncesi bu kaosu yaşadıklarını vurgulayan Uygun, "Bu kadar eksiğin olduğu bir ortamda kadro kurmakta, mevkisinde olmayanları oynatmakta, hatta sakatlıktan çıkıp 1 gün sonra idman yapıp kadroya almak zorunda olduğumuz kardeşlerimiz oldu. 39 derece ateşi olup oynatmak zorunda olduğumuz futbolcular oldu." dedi.



Sarı-kırmızılı takımla zor bir maç oynadıklarını ve berabere kaldıklarını hatırlatan Uygun, "Yaşamak istemezdim ama yaşandı, futbolun içerisinde bunlar oluyor." diye konuştu.



"5 TRANSFER YAPACAĞIZ"



Uygun, ara transfer döneminin başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yönetim kurulumuza, 5 adam alınması yönünde rapor verdim. Giden şu anda 4 adam var, belki 1-2 kişi daha gidecek. Onların yerine oyun taktiğimize ve sistemimize uyacak adam alınması konusunda yönetimimizle konuştuk. Alacağımız 5 transferin ikisi yerli oyuncu olacak. 18-19 yaşlarında genç ve yetenekli çocuklar. Diğerleri de yine 21-24 yaşlarında 3 yabancı olacak. Hem yaş ortalamamızı düşürmek istiyoruz hem de oyun sistemimize uygun futbolcuları kadromuza katmak istiyoruz. Belirli bir aşama kat ettik, bugün yarın belirli sonuçları alacağız. Pazartesiden itibaren her şey netleşecek."



"SAMSUNSPOR MAÇINI KAZANACAĞIZ"



Ligin 20. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacaklarını belirten Uygun, "Samsun, gerçekten bir futbol şehri ve çok iyi bir kadroya sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor. Elimizdeki kadroyla gidip futbol adına, oyun anlayışımız, sistemimiz, taktiklerimizle kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 2024-2025 sezonundan itibaren gelecek 3 sezonda Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 12'ye, sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmesi yönünde aldığı kararın hatırlatılması üzerine Uygun, iyi olan yerli futbolcuların her zaman kadroda yer alması gerektiğini vurguladı.



Uygun, altyapıya gerekli değeri vermeyen sistemi eleştirdiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Avrupa ve dünya şampiyonu olmuş genç milli takımlarımız vardı. Şimdi turnuvaya gidebiliyor muyuz, gruptan çıkamıyoruz. Türk futbolunda gençlerin önünün nasıl kapandığı gözüküyor. Altyapıda ne yapabiliriz, nasıl bir eğitim sistemi yaparız, hocaları nasıl eğitirsin, bununla beraber bu gençleri nasıl yetiştirirsin, bu rekabete nasıl sokarsın, öncelikle ona bakmak zorundasınız. Yoksa sayı 14 olmuş, 18 olmuş önemli değil. Varsa ekonomik durumun bunu sağlayabiliyorsan istediğin kadar yabancı al. Benim Türk evladım rekabetten kaçmıyor. Bakın, Arda Güler gitti, Yunus Emre Konak gitti. Avrupa'ya giden çocuklarımız gayet başarılı olabiliyor. Sayıya takıntılı değilim ama federasyonun altyapıya gerekli plan ve projeyi yapıp, gerekli desteği vermesi gerekir."