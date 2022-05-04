Bülent Uygun 2,7 Milyon TL dolandırıldı

Dolandırıcıların son kurbanı, ünlü Teknik Direktör Bülent Uygun oldu. TV kanallarında kendisini "DNA uzmanı" olarak tanıtan U.B.'nın, "Milli Emlak Genel Müdürü akrabam" diyerek güven telkin edip, Teknik Direktör Uygun dahil 3 kişiyi arsa alma vaadiyle 2 milyon 791 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, U. B., Bülent Uygun'la 2019'da FIFA menajeri Cem Şimşek vasıtasıyla tanıştı. Görüşmeler esnasında U.B., kendisini üst düzey siyasilere yakın bir kişi olarak tanıttı. Hatta Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabası olduğunu bile söyledi. Önemli isimleri zikredip güven sağladı. Genel Müdürlüğe ait arsaların ihale yoluyla satılacağını, kendisinin de satın almak isteyenlere yardımcı olabileceğini aktardı.



ALMASI İÇİN İKNA ETTİ

Cem Şimşek bunun üzerine Bülent Uygun ile Halit Olkan'ı U. B.'la tanıştırdı. Üç isim de Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir arsayı almak üzere ihaleye girmek istedi. U.B., sözde arkadaşlık yaptığı isimleri Karasu'ya götürüp arsayı gösterdi. Ayrıca Büyükçekmece ve Çeşme'de bulunan iki ayrı arsayı alması için Bülent Uygun'a telkinde bulundu ve ikna etti. Uygun, 638 bin 850 lira ve 125 bin dolar olmak üzere toplam 2 milyon 481 bin lirayı, Cem Şimşek 150 bin lira ve müşteki Halit Olkan da 160 bin lirayı B.'ya ulaştırdı.



EŞİNİ BİLE DOLANDIRMIŞ

Bir süre sonra B.'nın dolandırıcı olduğu yönünde söylentiler duyan Uygun, Olkan ve Şimşek, paralarını istedi, fakat alamadı. Mağdurlar şikâyetçi oldu. Eşini bile evini satarak dolandıran B.'nın aynı yöntemle onlarca kişiyi daha dolandırıp hakkında davalar olduğu belirlendi. U.B. hakkında sahte DNA uzmanı olduğu iddiasıyla açılan davalar olduğu saptandı.



26 YIL 3 AY HAPİS TALEBİ

Geçtiğimiz yıl 5 Ağustos'ta gözaltına alınan U.B., suçlamaları kabul etmedi. Adli kontrolle serbest kaldı. Savcılık, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yakalama kararı çıkarılan U.B. hakkında, "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.





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