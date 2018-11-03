Bülent Korkmaz'dan oyuncularına ve taraftara övgüler

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, çok iyi oynayarak ve mücadele ederek karşılaşmada galip geldiklerini söyledi.Korkmaz, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, elde edilen galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.Ligin hücuma en hızlı çıkan takımına karşı oynadıklarını belirten Bülent Korkmaz,ifadelerini kullandı.