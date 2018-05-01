Bülent Korkmaz'dan Negredo yorumu: ''Cenk olsaydı...''

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanılan 2-0'lık Sarı Kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşma sonrası Bülent Korkmaz, Cenk Tosun ve Negredo hakkında konuştu.Bülent Korkmaz, konuşmasının başlangıcında Cenk'in performasını eleştirenlerin haksız olduğunu ispatlar nitelikte,ifadelerini kullandı.Korkmaz, konuşmasının devamındadedi.Alvaro Negredo bu sezon Beşiktaş foması ile çıktığı 43 maçta 15 gol 9 assitlik peformans gösterdi.