Bülent Korkmaz'dan Negredo yorumu: ''Cenk olsaydı...''

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanılan 2-0'lık Sarı Kırmızılıların galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşma sonrası Bülent Korkmaz, Cenk Tosun ve Negredo hakkında konuştu.
''CENK TOSUN OLSAYDI TAKIM LİDERDİ''
Bülent Korkmaz, konuşmasının başlangıcında Cenk'in performasını eleştirenlerin haksız olduğunu ispatlar nitelikte, ''Benim bir çok Beşiktaşlı arkadaşım var. Cenk çok farklı santrafor, Beşiktaş için önemli diyordum. Onlar bunu doğru bulmuyor, daha iyi santrafor olsa Beşiktaş daha rahat şampiyon olur diyordu. Negredo'ya saygı duyuyorum, geçmişi, kariyeri var ama Cenk Tosun olsaydı şu an Beşiktaş takımı liderdi. Cenk Tosun olsaydı puan farkıyla liderdi.'' ifadelerini kullandı.
''NEGREDO KAÇ ATTIYSA CENK İKİ KATINI ATARDI''
Korkmaz, konuşmasının devamında, ''Cenk'in gol vuruşu, golü hissetmesi, topa gitmesi olması gereken yerde. Negredo öyle değil, Vagner Love öyle değil. Negredo kaç tane gol attıysa sezonun ikinci yarısı, Cenk iki katını atardı. Diyorlardı ki Şampiyonlar Liginde atıyor, ligde atamıyor. Zaten önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde atması. Negredo oynasa da oynamasa da çok pozitif bir oyuncu ama Cenk Tosun daha iyi.'' dedi.
Alvaro Negredo bu sezon Beşiktaş foması ile çıktığı 43 maçta 15 gol 9 assitlik peformans gösterdi.
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''CENK TOSUN OLSAYDI TAKIM LİDERDİ''
Bülent Korkmaz, konuşmasının başlangıcında Cenk'in performasını eleştirenlerin haksız olduğunu ispatlar nitelikte, ''Benim bir çok Beşiktaşlı arkadaşım var. Cenk çok farklı santrafor, Beşiktaş için önemli diyordum. Onlar bunu doğru bulmuyor, daha iyi santrafor olsa Beşiktaş daha rahat şampiyon olur diyordu. Negredo'ya saygı duyuyorum, geçmişi, kariyeri var ama Cenk Tosun olsaydı şu an Beşiktaş takımı liderdi. Cenk Tosun olsaydı puan farkıyla liderdi.'' ifadelerini kullandı.
''NEGREDO KAÇ ATTIYSA CENK İKİ KATINI ATARDI''
Korkmaz, konuşmasının devamında, ''Cenk'in gol vuruşu, golü hissetmesi, topa gitmesi olması gereken yerde. Negredo öyle değil, Vagner Love öyle değil. Negredo kaç tane gol attıysa sezonun ikinci yarısı, Cenk iki katını atardı. Diyorlardı ki Şampiyonlar Liginde atıyor, ligde atamıyor. Zaten önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde atması. Negredo oynasa da oynamasa da çok pozitif bir oyuncu ama Cenk Tosun daha iyi.'' dedi.
Alvaro Negredo bu sezon Beşiktaş foması ile çıktığı 43 maçta 15 gol 9 assitlik peformans gösterdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın