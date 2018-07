Bülent Korkmaz'dan Mustafa Denizli'ye teşekkür

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yeni sezon hedeflerini anlatırken, kariyeriyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.Teknik direktörlüğü seviyorum. Yorumculuk döneminde de tabii ki elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık ama ben bu mücadelenin, baskının içerisinde olmayı seviyorum. Futboldan kopamayız biz, bu bizim için bir yaşam tarzı. Allah sağlık verdiği sürece de bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bu bir sevgi. Yaşadıklarımızın hepsi bir tecrübe. Çok başarılı teknik direktörlerle çalıştık. Nelerin iyi olduğunu, yanlış olduğunu gördük hep.Dünyanın her ülkesini takip etmeye çalışıyoruz. Oyun analizleri, oyuncu analizleri yapıyoruz. Portföyümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlar üzerinden nasıl bir oyun şablonu benimseyeceğimize karar veriyoruz. İnanın çalışmıyorken daha yoğun çalışıyoruz aslında. Bu işi uzun süre yapmak istiyoruz. Çok iyi bir ekibiz.İstikrar en önemlisi ama her yerde olursa... Hocalar için, oyuncular için, yönetimler için... Antalyaspor bu anlamda güzel adımlar atmak istiyor. Ben genç oyuncu çıkarmak istiyorum. Tabii ki yeteneği varsa. Antalya'da Doğukan, Birkan gibi gençlerimiz var. 18 yaşında oynadım ben Süper Lig'de. Mustafa Denizli hocaya bu nedenle çok teşekkür etmeliyim. Beni ilk o oynattı. Nitekim ben de ondan ilham aldım diyebilirim. Gençleri oynatmayı çok istiyorum. Erhan Önal, Cüneyt Tanman, Falco... Böyle insanlarla oynadık.Futbolculuk kariyerimiz çok güzel geçti. İnşallah teknik direktörlükte de güzel şeyler başaracağız. Yalnızca futbolu değil, basketbolu da takip ediyorum ben. Tenisi, voleybolu da öyle. LeBron gitti mesela Lakers'a... Bir röportajını izledim, takım savunmasından bahsediyor kazanmanın anahtarı olarak. Yani basketbolun bireysel olarak en yetenekli isimlerinden biri söylüyor bunu. Takım çalışması herşeyin önünde.Eski ruhu herkes özlüyor ama gerçekçi olmak lazım artık jenerasyon değişti, o defter kapandı. Bizim zamanımız bizim zamanımızda kaldı. Çocuklarımızdan görüyoruz bunu. Şimdi yeni defter. Farklı yapıları anlamak ve doğru anlatabilmek lazım. Bu konuda Şenol Güneş'i örnek veriyorum ben. Milli takımda da çalıştım hocayla. Yabancı dili yok. Son 3 sezonda iki şampiyonluk yaşadı. Oyuncunun dilinden anlıyor. Quaresma, Talisca, Babel... Ben sporun duygu olduğuna inanıyorum. O duyguyu hissettirmeniz lazım oyuncuya. Bakışlarınız, antrenmanınız, davranışlarınız... Oyuncular için çok önemli bunlar.Bu işe başlarken 3 senelik kontrat istiyordum hep. Uzun vadeli çalışmak, programlamak istiyordum. Ancak ülkemizde bunun olmadığını anladık maalesef. Sonuca odaklı yaşıyoruz. Yine de futbolun doğrusunu yapacağız her zaman. Antalya'daki sinerjiden de çok mutluyuz. Bizim ne vereceğimiz önemli. Sonuç aldıkça her şey yoluna girecek. Ancak bu seneyi kazasız belasız atlatıp borç yükünü azaltmak istiyoruz.Stoper yetişmiyor deniyor. Yetişmesine imkan yok ki... Üretim yok çünkü. Tüketici futbol anlayışından uzaklaşmamız lazım. Dünya Kupası'nı izledik işte. Takım savunmasını iyi yapanlar artık başarılı oluyor. Teknik direktörler detaycı artık. Gençlerimize değer verip onları yetiştirmek şart.Büyük takımlardan kimseyi istemedik, çünkü maliyetlere göre hareket ediyoruz. Geçmiş borçlar şu anki yönetimin borcu değil. İyi niyetli bir çalışma var umarız en kısa sürede hallolur. Sonrasında da güçlü bir şekilde lige girmek hedef olacak. Oyuncuların şimdiye kadar en ufak bir kusuru yok. Her şey çok güzel gidiyor. Çalışmalardan son derece memnunum.Şampiyonlar Ligi seviyesinde tesislerimiz var. Mükemmel. Yapanın, yaptıranın eline sağlık. Şehire göre biraz daha serin bir konumda. Ancak önlemlerimiz olacak. Eylül ortasına kadar sıcaktan etkilenmemek adına elimizden geleni yapacağız. Sezonun ilk yarısında 8 iç saha maçımızın 3'ünü şampiyon olmuş takımlarla oynuyoruz, ikinci yarıda ise işimiz daha kolay. Avantajı kullanmak için özellikle sezonun ilk yarısında başarılı olmak istiyoruz."Oyuncuların ödenmeyen hak edişleri var, bunların ödenmesini bekliyorlar. Bir yandan da bu sorunları sahaya hiç yansıtmadan çalışıyorlar. Eğer paralar ödenirse takımdan yanaGeçen sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısı farklı geçti Antalyaspor'da. Bence ikinci yarıda alınan karar doğru. Takıma katkı vermeyen maliyeti yüksek oyuncuların ayrılması doğru bir adım oldu. Hamza hocaya da çok iyi bir iş çıkardı ve ligde kaldılar. Çok karakterli ve çalışkan oyuncu grubuyla çalıştığım için çok mutluyum. Gençler de dahil hepsine çok teşekkür ediyorum, ellerinden geleni yapıyorlar. Takım olarak çok huzurlu bir ortam var. Her kulüp ekonomik problemler yaşıyor, bizde de var. Oyuncuların ödenmeyen hak edişleri var, bunların ödenmesini bekliyorlar. Bir yandan da bu sorunları sahaya hiç yansıtmadan çalışıyorlar.Antalyaspor'la anlaştıktan sonra saha içi ve saha dışı detaylı bir analiz yaptım. Takım adına gerçekten hiçbir problem yok. İlk etapta talebim oyuncuların ekonomik sorunlarının halledilmesi. Özellikle önümüzdeki hafta halledilecek diye düşünüyorum. Bu yüzden şu anda transfer konuşmak istemiyorum. Oyuncuların sıkıntıları giderildikten sonra elbette taleplerimiz var. Sol kenara takviye ihtiyacımız olacak. Belli mevkiilere görüştüğümüz adamlar var.