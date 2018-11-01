Bülent Korkmaz'dan Kasımpaşa uyarısı

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa karşısında iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahalarında Yomraspor ile karşılaştıklarını, turu geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa'nın ligin en çok gol atan, en çabuk hızlı hücuma çıkan takım olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'deki istatistiklere ve oynanan oyuna baktığımız zaman, direkt kaleye gidebilen hızlı oyuncuları olan bir takım. Bu yöndeki taktik çalışmalarımızı hafta içi devam ettirdik. İnşallah analizimi de yaptıktan sonra tam olarak maça hazır olacağız. Her maç gibi bu da zor bir maç. Biz çalışmalarımızı iyi ve güzel biçimde yaptık. İnşallah hafta sonu iyi bir sonuçla Antalya'ya döneriz." diye konuştu.Sakatlığı devam eden Charles'ın yakın zamanda takıma katılacağını anlatan Korkmaz, sakatlıktan çıkan oyuncuların maç performanslarını artırmak için Ziraat Türkiye Kupası maçlarında oynattığını kaydetti.Kupa maçında altyapıdan oyuncuların da kadro da yer aldığını aktaran Korkmaz, "Altyapıdaki bazı oyuncuları belli periyotlarda takımın içine katacağız. Antrenmanlara çıkaracağız. Özellikle kupa maçlarında oynatacağız. Genç oyuncu Fehmi Koç'u uzatmalarda oynattık. Geleceği olan bir oyuncu. Takip ettiğimiz başka oyuncular da var. Gençlerimizi elimizden geldiği kadar hem futbol hem de oyun gelişimleri için devamlı antrenmanlara katacağız." ifadelerini kullandı.