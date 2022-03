Bülent Korkmaz: 'Yola devam edeceğiz'

Spor Toto Süper Ligin 28. hafta karşılaşmasında, sahasında GZT Giresunspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Maçta iki bireysel hata ile kaybettik ama yola devam edeceğiz. Her türlü her şekilde devam edeceğiz." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını kaydetti.



Maçın ilk 25 dakikasının ardından işlerin panik havasına dönüştüğünü vurgulayan Korkmaz, "Golü attıktan sonra geri çekilme, galibiyeti koruma içgüdüsü ile birlikte bireysel hatalardan gol yiyince maalesef kaybettik. Oyuncularıma söyledim. Güçlü olmak lazım, cesaretli olmak lazım ve inanmak gerekir. Bu süreçleri yaşadım. Çok iyi biliyorum ama nasıl içeride kaybediyorsak dışarıda kazanmamız gerekiyor. Tabi maç kaybedeceğiz ama böyle kaybetmememiz gerekir." diye konuştu.



Maçta hataların altını çizen Korkmaz, "Bireysel hataların önüne geçemezsiniz. Kazanamamanın verdiği gerginlik oluyor. Gerginlik hataya neden oluyor. İnanmadan, korkmadan, cesaretli olmadan hiçbir şey halledemezsiniz. Herkes bireysel hata yapıyor. Maçta iki bireysel hata ile kaybettik ama yola devam edeceğiz. Her türlü her şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kalan haftaların önemine vurgu yapan Korkmaz, "Sonuna kadar devam edeceğiz. 10 maç 30 puan. Yılmadan, usanmadan devam edeceğiz. Düzelteceğiz. Bazı şeyleri değiştirmek için buradayız." şeklinde konuştu.





