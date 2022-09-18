Bülent Korkmaz: "Yenilgiyi hak ettik"

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz: 'Yenilgiyi hak ettik'
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18 Eylül 2022 01:12
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2-0'lık Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularından beklemediği bir performans izlediğini belirterek, "Kötü oynadık, kötü mücadele ettik, sorumlusu benim. Dolayısıyla bunu beklemiyordum, açık söyleyeyim. Geçen haftaki iyi oyun, iyi mücadelenin üzerine böyle bir oyun beklemiyordum. Yenilgiyi hak ettik. Adanaspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

 

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