Bülent Korkmaz: 'Yenilgiyi hak ettik'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2-0'lık Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Oyuncularından beklemediği bir performans izlediğini belirterek, "Kötü oynadık, kötü mücadele ettik, sorumlusu benim. Dolayısıyla bunu beklemiyordum, açık söyleyeyim. Geçen haftaki iyi oyun, iyi mücadelenin üzerine böyle bir oyun beklemiyordum. Yenilgiyi hak ettik. Adanaspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.









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