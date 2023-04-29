Bülent Korkmaz: 'Üçü de yüzde 100 penaltıydı'

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor'a 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.



Bülent Korkmaz ikisinden faydalanamadıkları 3 penaltı kararının da doğru olduğunu kaydetti.



İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını aktaran Korkmaz, "İkinci yarı bambaşka bir oyun ortaya koyduk. Oynadığımız oyundan dolayı takımımı tebrik ediyorum. Çok cesaretli, kendine inanan, pozisyona giren, atan ve kaçıran bir takım vardı. Üçü de yüzde 100 penaltıydı. Herkes bir emek harcıyor. Tek taraflı düşünmemek lazım. Saygı göstermeniz lazım. Hakemin verdiği kararlar doğruydu. Farklı yere çekilebilir. Bu oyun iki taraflı oynanmıyor. Bugün kaybettik. İstediğimizi yaptık ama olmadı. Son 3 maça gidiyoruz. İki puan öndeyiz." değerlendirmesinde bulundu.





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