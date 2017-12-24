Bülent Korkmaz: ''Sol bek alması lazım...''

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Göztepe maçını değerlendiren Bülent Korkmaz, sarı-kırmızılı takıma transfer tavsiyesinde bulundu.
beIN SPORTS'ta karşılaşmayı değerlendiren Bülent Korkmaz, Fatih Terim önderliğinde Galatasaray'ın bir sol bek transferi yapması gerektiğini söyledi.
Canlı yayında konuşan Bülent Korkmaz, ''Galatasaray'da kesinlikle bir sol bek alınması lazım, Gomis'e alternatif bir santrafor lazım'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, sol bek transferi için Kwadwo Asamoah, Filipe Luis ve Patrice Evra ile ilgileniyor.
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beIN SPORTS'ta karşılaşmayı değerlendiren Bülent Korkmaz, Fatih Terim önderliğinde Galatasaray'ın bir sol bek transferi yapması gerektiğini söyledi.
Canlı yayında konuşan Bülent Korkmaz, ''Galatasaray'da kesinlikle bir sol bek alınması lazım, Gomis'e alternatif bir santrafor lazım'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, sol bek transferi için Kwadwo Asamoah, Filipe Luis ve Patrice Evra ile ilgileniyor.
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