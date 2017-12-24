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Bülent Korkmaz: ''Sol bek alması lazım...''

Bülent Korkmaz, Fatih Terim ile yeni bir döneme giren Galatasaray'ın devre arasında sol bek alması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Bülent Korkmaz: ''Sol bek alması lazım...''
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24 Aralık 2017 19:18
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray - Göztepe maçını değerlendiren Bülent Korkmaz, sarı-kırmızılı takıma transfer tavsiyesinde bulundu.

beIN SPORTS'ta karşılaşmayı değerlendiren Bülent Korkmaz, Fatih Terim önderliğinde Galatasaray'ın bir sol bek transferi yapması gerektiğini söyledi.

Canlı yayında konuşan Bülent Korkmaz, ''Galatasaray'da kesinlikle bir sol bek alınması lazım, Gomis'e alternatif bir santrafor lazım'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, sol bek transferi için Kwadwo Asamoah, Filipe Luis ve Patrice Evra ile ilgileniyor.

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