Bülent Korkmaz: ''Sezonun ilk yarısı bizim için çok zor geçecek''

Teknik Direktörü, transfer yapmaları gerektiğini, bunun için uğraştıklarını belirtti.Geçtiğimiz 2017-2018 futbol sezonunu 38 puanla 14. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi Antalyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor.Sandro, Deniz Kadah, Sakıb Aytaç, Emre Güral, Djourou gibi takımın önemli oyuncularını kaybeden kırmızı-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'dan Aly Cissokho ve Gençlerbirliği'nden Serdar Özkan'ı transfer etti.Teknik direktör Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un Türkiye'nin en iyi tesislerinden birine sahip kulüp olduğunu söyledi.Sezon öncesi Antalya, Erzurum ve Hollanda'da kamp yaptıklarını dile getiren Korkmaz, bu dönemin çok güzel ve verimli geçtiğini ifade etti.Oyuncularının fizik ve taktik olarak istediklerini yapmaya başladıklarını, ancak kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini belirten Korkmaz, "Hem transferde hem de maddi anlamda bazı sıkıntılarımız olsa da yöneticilerimiz onları en kısa zamanda çözmek için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Şu anki ortamdan çok memnunum. Her şey düşündüğümüze yakın." diye konuştu.Kulübün ekonomik sıkıntılarına değinen Korkmaz, "Ekonomik sıkıntıların üstesinden geldiğimiz zaman daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyoruz." dedi.Antalyaspor'la anlaştığında bazı mevkilere transfer yapılması gerektiğini söylediğini ifade eden Korkmaz, şu ana kadar Yeni Malatyaspor'dan Aly Cissokho ve daha önce Antalyaspor'da oynamış Serdar Özkan'ı transfer ettiklerini hatırlattı."Transfer yapmamız kesinlikle gerekli, bunun için uğraşıyoruz, çabalıyoruz." diyen Korkmaz, 2-3 mevkiye transfer yapılmasının şart olduğunu kaydetti.Sezona zorlu bir fikstürle başlayacaklarını, ilk yarıda 8 iç, 9 dış saha maçlarının olduğunu anlatan Bülent Korkmaz, dış saha maçlarının üçünü şampiyon olmuş takımlarla oynayacaklarını söyledi.İkinci yarı ise Beşiktaş hariç diğer şampiyonluk adayı takımlarla sahalarında karşılaşacaklarını vurgulayan Korkmaz, "Özellikle sezonun ilk yarısı bizim için çok zor geçecek. Bu süreci iyi atlatırsak, sezonun ikinci yarısı hem fikstür hem de saha avantajıyla çok daha farklı bir Antalyaspor görebiliriz." diye konuştu.Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımın, geçen sene yaşadığı küme düşme korkusunu bu sene yaşamaması için istikrarlı, sabırlı ve doğru şekilde süreci atlatmaları gerektiğini bildirdi.Türkiye'deki takımların borç içinde olduğunu anlatan teknik direktör Korkmaz, bu nedenle özellikle Avrupa kuplarına giden kulüplere UEFA'nın yaptırımda bulunduğunu aktardı.Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) da takımlara bu tür yaptırımlarda bulunması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:"Nihayetinde borçlar kulüplere kalıyor, şahıslara kalmıyor. Şahıslara kalsa o zaman bu borç yükü de olmayacak. Dolayısıyla hem doğru transfer yapmamız ve en önemlisi altyapıdan oyuncu çıkarmamız lazım. Altyapıyı önemsiyoruz diyoruz ama sadece altyapıların adları değişiyor. Bence gerçek anlamda altyapıda doğru eğitmenler ve o eğitmenleri eğitecek doğru kişilerin olması gerekiyor. O eğitmenlerle oyuncuların da gelişimini sağlamamız gerekiyor. Yoksa başka türlü bu iş olmaz. 80 milyonluk bir nüfusta oyuncu çıkarmamız, üretmemiz lazım. Bunu yapabilecek kapasiteye ve tesislere sahibiz. Dolayısıyla bunu yapabilmek için uğraş vermemiz gerekir."Teknik direktör Bülent Korkmaz, Süper Lig'de bu yıl başlayacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki şekliyle uygulanması durumunda hiçbir sorunun olmayacağını da bildirdi."Özellikle skoru etkileyen penaltı ve yüzde 100 gol olabilecek pozisyonlarda VAR sisteminin devreye girmesi doğru bir karar." diyen Korkmaz, ancak bu sistemle ilgili henüz kendilerine ya da oyuncularına bir bilgilendirme yapılmadığını vurguladı.