Bülent Korkmaz seçecek: Ya Göztepe ya Gaziantep

Süper Lig'de son 6 haftada 17 puan kaybederek 16. sıraya kadar gerileyen Göztepe'de teknik direktör arayışları hız kazanırken maddi konularda anlaşma sağlanamayan Şota Arveladze'nin ardından teklif yapılan Ünal Karaman'la da anlaşma sağlanamadı. Mustafa Reşit Akçay, Tolunay Kafkas ve İbrahim Üzülmez gibi isimlerle de görüşen Göz- Göz, son olarak Bülent Korkmaz'la masaya oturdu.



Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Göztepe yönetimi, bunun üzerine Karaman ile görüşmeleri askıya alırken Bülent Korkmaz ismi üzerine yoğunlaştı. Son olarak Konyaspor'da görev yapan 52 yaşındaki Korkmaz'a teklif götüren sarı-kırmızılı kurmaylar, başarılı teknik adamı ilk sıraya aldı.



Korkmaz'ın Gaziantep FK'yla da temasta olduğu, ancak İzmir ekibine yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.



GALATASARAY'IN EFSANESİ



Galatasaray'ın efsane kaptanı olarak anılan Bülent Korkmaz, Gençlerberliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, Karabükspor, Başakşehir, Mersin İdmanyurdu, Antalyaspor ve son olarak Konyaspor'da teknik adam olarak görev yaptı. Korkmaz'ın, bugün Konyaspor maçını izledikten sonra hafta başında İzmir'e gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.



