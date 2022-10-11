Bülent Korkmaz: "Oyunun hakimiydik"

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bülent Korkmaz: 'Oyunun hakimiydik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2022 00:38
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen haftaki galibiyetlerinin ardından bu hafta da Altay'a karşı 2-0 kazandıklarını, hedeflerine ulaşmak için bunu devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

İzmir'e de kazanmak için geldiklerini aktaran Korkmaz, "Maçın başından sonuna kadar hem oyunun hem topun hakimiydik ve çok pozisyona girdik, çok da pozisyon kaçırdık. Ama önemli olan burada kazanmaktı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Korkmaz, geçen hafta olduğu gibi maç boyunca olabildiğince sakin kalmaya çalıştığını belirterek, "Çok agresif bir yapım var bunu biliyorum ama daha sakin kalmaya çalışıyorum. Sakin kaldığım zaman da herhalde biraz sorun oluyor. Ben de bu işi, nasıl davranacağımı çözemedim ama ben bildiğim gibi davranıyorum." dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ