Bülent Korkmaz: 'Oyunun hakimiydik'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen haftaki galibiyetlerinin ardından bu hafta da Altay'a karşı 2-0 kazandıklarını, hedeflerine ulaşmak için bunu devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.



İzmir'e de kazanmak için geldiklerini aktaran Korkmaz, "Maçın başından sonuna kadar hem oyunun hem topun hakimiydik ve çok pozisyona girdik, çok da pozisyon kaçırdık. Ama önemli olan burada kazanmaktı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.



Korkmaz, geçen hafta olduğu gibi maç boyunca olabildiğince sakin kalmaya çalıştığını belirterek, "Çok agresif bir yapım var bunu biliyorum ama daha sakin kalmaya çalışıyorum. Sakin kaldığım zaman da herhalde biraz sorun oluyor. Ben de bu işi, nasıl davranacağımı çözemedim ama ben bildiğim gibi davranıyorum." dedi.





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