Bülent Korkmaz: "Oyunun hakimi bizdik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-1 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz: 'Oyunun hakimi bizdik'
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14 Ocak 2023 18:24
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-1 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Korkmaz, zor bir deplasmanda kazanmaya yakın taraf olduklarını ancak 1 puanla sahadan ayrıldıklarını dile getirdi.

Rakibin kontra ataklarla skor bulmaya çalıştığını vurgulayan Korkmaz, "Maçın başından sonuna kadar üstün olan, topun ve oyunun hakimi olan takımdık. Penaltı harici pozisyon vermedik. Çok pozisyona girdik. Oyundan da oyunculardan da memnunum. Tek bir mevkide eksiğimiz kaldı. Transferde onu da tamamladığımız zaman herkes farklı bir Çaykur Rizespor görecek. Yeni gelen transferler takıma çabuk uyum sağladı ve iyi oynadı. Önümüzdeki 17 maçı kazanabilecek güçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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