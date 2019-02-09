Bülent Korkmaz: ''Maç gitti geldi''

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, keyifli ve güzel bir maç oynandığını dile getirdi.Her iki takımın da takdiri hak ettiğini vurgulayan Korkmaz, "Okan hocayı kutluyorum. Hocanın takıma etki ettiğini transferlerden ve oyundan görüyoruz. Genel olarak oyun gitti geldi ama topu ayağımızda tuttuk. Yeni transferlerin katkı sağladığını gördük. Geçen hafta Beşiktaş maçında skor kötü olsa da oyundan memnundum. Böyle devam ettiği müddetçe ilerleyen haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.Her geçen maç daha iyi oynadıklarını ifade eden Bülent Korkmaz, "Topun arkasında kalıp topa sahip olmak lazım. Ardından oyuna sahip olmak lazım. Bugün bunu başardık. Bunun için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.