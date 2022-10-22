Bülent Korkmaz: 'Kazanmamız lazımdı'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Manisa FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatarak, "İlk yarıda düşündüğümüz gibi oynayamadık savunma hattımız iyi değildi, birebir savunmada kötüydük, neticede 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda ise yaptığımız oyun ve oyuncu değişikliklerimiz iyiydi. Kaybetmedik ama kazanmamız lazımdı, biz her zaman kazanma oyunu oynuyoruz. Bunu başarmamız lazım, istikrarlı bir oyunla, istikrarlı giden bir galibiyet serisi hedefliyoruz. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarıdan memnunum diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ