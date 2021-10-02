Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin"

Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Haber; AA
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Bülent Korkmaz: 'Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin'
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02 Ekim 2021 16:30
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin." dedi.

Korkmaz, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok net 4-5 pozisyon yakaladıklarını söyledi.

Konyaspor'un kalecisi İbrahim Sehic'in çok iyi kurtarışlar yaptığını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"İlk yarıda özellikle 15. dakikadan sonra oyunun hakimi olduk. Pozisyonlara girdik. İstediğimiz pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki özellikle duran topları üzerinde çok duruyoruz. Konyaspor'da maalesef o bölgede bizim zaafımızı yakaladı. Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin."


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