Bülent Korkmaz: 'İstifa sesleri normal'

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Oyundan memnunum ama istediğimiz sonucu alamadık. Oynamaya devam edeceğiz, yola devam." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelelerinden dolayı oyunculara teşekkür etti.



Maça iyi başladıklarına değinen Korkmaz, "75 dakika üstün oynadık. Sadece sonucu belirleyemedik. Son 15 dakikada istediğimiz verimi alamadık. Oyundan memnunum ama istediğimiz sonucu alamadık. Oynamaya devam edeceğiz, yola devam." diye konuştu.



Son haftalarda maça yerli oyuncularla başlaması ile ilgili Korkmaz, "Yerli yabancı oyuncu diye ayırt etmiyoruz. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Sürecin bazen geç olması, düzenin oturması, zaman alıyor. Daha iyi olmak için yola devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarımız ilerleyen haftalarda daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Taraftarın kendisini istifaya çağırmasına kırgın olmadığını vurgulayan Korkmaz, hakaret olmadıktan sonra kendisinden daha çok beklenti içinde olan taraftarın istifaya çağırmasının doğal olduğunu sözlerine ekledi.





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