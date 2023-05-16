Bülent Korkmaz: 'İnşallah Süper Lig'e çıkan biz oluruz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Göztepe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından kazanmak için geldikleri müsabakadan beraberlikle ayrılmalarının da önemli olduğunu söyledi.



Hafta başından beri çalıştıkları pozisyonlardan kalelerinde goller gördüklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:



"Bu beni daha da üzüyor ama geri dönüş iyi oldu. Özellikle sonradan gelen oyuncuların katkısı çok iyi oldu. Kaybetmedik ve son haftaya kaldı artık her şey. İnşallah son hafta Süper Lig'e çıkan takım biz oluruz. Göztepe'yi kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle sezonun ikinci yarısından itibaren baskıyla beraber savunma yapmayı çok iyi beceriyorlar. Duran toptan da hemen hemen tahmin ediyorum 7-8 maçta gol bulup maç kazandılar."



