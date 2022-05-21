Bülent Korkmaz: 'İnşallah Rizespor geri döner'

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun son karşılaşmasını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.



Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:



"Ligin son maçında kaybettik. Kazanç olarak Emirhan ve Efecan gibi iki önemli oyuncu kazandık. Gelecek sezonun planlamasını yaptık biz zaten. İnşallah o bir an önce uygulanır. İnşallah Rizespor layık olduğu Süper Lig'e geri döner."





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