Bülent Korkmaz'ın bileği bükülmüyor! Alanya'da 9 gollü rekor...

Çağdaş Atan'ın ayrılığının ardından takımın başına getirilen Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor ile önüne geleni ezip geçiyor.



Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından Alanyaspor art arda Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'yı yenerek 3'te 3 yaptı.



Trabzonspor ve Konyaspor beraberliklerinin ardından yenilmeme serisini sürdüren Akdeniz ekibi, Kayserispor'u 6-3 yenerek Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 6 maçta 14 puan topladı.



Bu maçlarda rakip ağlara 12 gol atan Alanyaspor, kalesinde ise 5 gol gördü.



EN FAZLA GOL ATILAN MAÇ



Alanyaspor ile Kayserispor arasında düelloya dönüşen ve 9 golün atıldığı maç, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atılan karşılaşma oldu.



6 MAÇTA 4 GALİBİYET



Alanyaspor 1-0 Giresunspor



Galatasaray 1-0 Alanyaspor



Alanyaspor 2-0 Kasımpaşa



Trabzonspor 1-1 Alanyaspor



Konyaspor 1-1 Alanyaspor



Alanyaspor 6-3 Kayserispor





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