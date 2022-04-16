Bülent Korkmaz: 'Her maçı kazanmak istiyoruz'





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanmaları gereken bir maçta kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.



İyi mücadele ettiklerini dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:



"Her zaman oyunculara da söylüyorum, bire bir savunmayı iyi yapmazsanız rakip affetmiyor. Yine böyle oldu. Berabere devam ederken demoralize olmadık. Yine pozisyon bulduk. Maalesef çizgiden çıkarılan bir top vardı. Bazen futbolda top sizden yana olmuyor. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Yola devam ediyoruz. Ligin boyu kısaldı ama her maçı almak için gayret göstereceğiz."





İLGİLİ VİDEO