Bülent Korkmaz: 'En azından kaybetmedik'

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçın ilk yarısı çok pozisyona girdiklerini söyledi.



İlk yarıda 3 net golden yararlanamadıklarına işaret eden Korkmaz, şöyle devam etti:



"Değerlendiremedik, mevki olarak son dokunuş eksikliğini hissettik. İkinci yarıda golü bulduktan sonra ikinci golü bulabilirdik. Son dakikalarda ise rakip de biz de kazanabilirdik. Genel anlamda kazanmamız gereken bir maçtı ama en azından kaybetmedik. Bu maçta eksik mevkimiz net olarak belli oldu."



Korkmaz, oyunun belli bölümlerinde kontrolü kaybettiklerini de aktararak, "Bocaladığımız dakikalarda gol yedik. 90 dakika baskılı oynama şansımız yok. Bunu hiç bir takım yapamaz. Oyunun genelinde ilk yarı memnunum ama ikinci yarı daha iyi olmamız lazımdı. Gereken mevkiye gerekli oyuncu alınırsa işlerimiz daha kolaylaşacak." şeklinde konuştu.









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