Bülent Korkmaz: 'Dik durmamız gerekiyor'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-3 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Bundan sonra oyuna değil, sonuca bakmamız gerekir. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir oyun oynadıklarını belirtti.



Hücum anlamında çok etkili olduklarına değinen Korkmaz, "Maalesef yediğimiz gollerde çıkarken pozisyon hatası oldu. Bundan sonra oyuna değil sonuca bakmamız gerekir. Kazandığımız için mutluyuz. Sona doğru gidiyoruz. Önemli olan bunu devam ettirmek. Daha güçlü takımlarla oynayacağız. Güçlü, sağlam, dik durmamız gerekiyor." diye konuştu.



Korkmaz, ligin kalan bölümünü maç maç düşündüklerini kaydederek, "Süper Ligi çok istiyoruz. Şehir, kulüp, biz, herkes çok istiyor. Bakıldığında avantajlıyız ama avantajı korumamız lazım. İnşallah istediğimiz hedefe ulaştığımız zaman daha detaylı konuşacağız. Öncelikle şu işimizi bitirelim." ifadelerini kullandı.





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