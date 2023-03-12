Bülent Korkmaz: "Deplasmanda kazanmak önemliydi"

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Bodrumspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz: 'Deplasmanda kazanmak önemliydi'
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12 Mart 2023 17:47
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşma sonrasında açıklama yaptı.

Korkmaz, son dakikada gelen gollerle galibiyet elde ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

"Mağlup durumdayken Bodrumspor gibi bir takıma geriden gelip kendi evinde kazanmak önemliydi." diyen Korkmaz, "Oyunda çok gelgitler oldu. Hem bizim hem de onların lehine. Ama bu deplasmanda kazanmak önemliydi. İnşallah çıkışımıza devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum." şeklinde konuştu.

- Maç sonunda tribünde arbede yaşandı

Öte yandan maçın ardından ev sahibi takım ile misafir takım taraftarları ve yöneticileri arasında kısa süreli ardebe yaşandı.

Arbede, polis ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.



 

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