Bülent Korkmaz'dan transfer açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Bülent Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır çalışmalarını kentte sürdürdüklerini söyledi.



Bir haftalık süreçte mevcut oyuncu grubu ile çalıştıklarını ifade eden Korkmaz, futbolcuların bu süre içinde ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirtti.



Korkmaz, iki gün önce kamp için Erzurum'a gitmeyi düşündüklerini, transferler olmayınca ertelediklerini anlatarak, "Hava da müsait olduğu için 6 Temmuz'da Erzurum'a gideceğiz. 7 Temmuz'da bir hazırlık maçı yapacağız. 8'inde ise antrenman yapıp 3 günlük izin vereceğiz." dedi.



Mevcut kadronun çok iyi çalıştığını dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:



"Tabii ki transferler önemli. Mevcut kadro ile birinci ya da ikinci olmamız, hatta play-off etabına kalmamız bile imkansız. Transfer şart. 3-4 değil, alternatifleri ile birlikte bayağı bir transfer yapmamız gerekir. Dolayısıyla bekliyoruz. Süreç yavaş işliyor. Gerçi yöneticilerimiz de transferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen her gün iletişim kuruyoruz. Ancak süreç geciktikçe takıma yeni gelen oyuncular için fiziksel, taktiksel ve adaptasyon anlamında sıkıntı olacak. Yani süreç geciktikçe lige hazırlanmamız da gecikecek. Ben her zaman, 'Transferlerin yüzde 80'i hazır olsun, bizim için önemli.' diye söylüyordum."



Sezon başı kampının çok önemli olduğuna işaret eden Korkmaz, "Çünkü temeli atıyorsunuz. O temeli doğru atarsanız, katları da daha doğru çıkarsınız. Bundan dolayı transferlerin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledim. Şu anki süreçte bir tek oyuncu getirebildik. İnşallah kısa süre içerisinde diğer oyuncular da gelir diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde sahanın içerisinde patron benim. İsteklerim olacak. O istekler yerine geldiği zaman o sorumluluğu da almak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



"Takıma sahip çıkacak oyuncu grubu oluşturmamız lazım"



Korkmaz, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayarak, "Bu hedefimiz için doğru kadro yapılanması gerekir. Oynasa da oynamasa da takıma sahip çıkacak oyuncu grubu oluşturmamız lazım. Aile olarak yolumuza devam etmemiz gerekir." diye konuştu.



Yöneticilerin çalıştığını ifade eden Korkmaz, "Ben oyuncuları belirlerim, geri kalanını yöneticiler yapar. Neden yavaş işlediğini onlar işin içinde olduğu için daha iyi biliyorlar. Bu süreç ne kadar uzarsa, takım olarak lige hazırlanmamız süre olarak daha da uzar. İsim olarak söylemem doğru değil. Çünkü kontrata imza atmayan bir oyuncu için bir şey söyleyemem. Her an her şey olabiliyor transfer sürecinde. Küçük pürüzler sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla imza atan her oyuncu bizim oyuncumuzdur." şeklinde konuştu.



Korkmaz, Alper Potuk'un gözünde bir problem olduğunu aktararak, "Doktorumuz da o problemi belirledi. Bugün itibarıyla başladı. Hassas bir durum. Yavaş yavaş süreci ilerletecek. Gökhan Akkan'ın durumunu ben bilmiyorum. O durumu yöneticiler biliyor. Sahanın içi beni ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'dan alacakları bir oyuncu olmadığını belirten Korkmaz, "Teknik direktör Okan Buruk hocayla daha görüşmedim. O da ben de çok yoğunum. İnşallah biraz yoğunluğumuz azaldığı zaman hem yüz yüze hem de telefonla görüşeceğiz. Dediğim gibi, transferlerde bütün yetki yönetimdedir." açıklamasını yaptı.



Şehri ve kulübü çok sevdiğinin altını çizen Korkmaz, "Bu kulüpte çalışmaktan dolayı çok mutluyum. İmkanlar da çok güzel. Bu imkanları da sonuna kadar kullanıp Süper Lig'e çıkmak istiyorum. Tabii ki bir teknik direktör olarak bazı isteklerim olmayınca, kulüp ve şehir adına üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, kulüp başkanı İbrahim Turgut, beraberindeki yöneticilerle bir süre antrenmanı izledikten sonra teknik direktör Korkmaz ve futbolculara başarılar diledi.





