Bülent Korkmaz'dan Terim'e karşı ilk zafer

Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'e karşı ilk kez galibiyet elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz'dan Terim'e karşı ilk zafer
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19 Eylül 2021 18:55
Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fatih Terim karşısında galibiyet sevinci yaşadı.

Terim'in yönettiği Galatasaray'a İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor ile 4. kez rakip olan Korkmaz, puan sevinci yaşayamadı.

Bülent Korkmaz, 5. kez rakip olduğu eski hocası Fatih Terim karşısında ilk kez kazandı.

Bülent Korkmaz ile 2'de 2

Aytemiz Alanyaspor'da göreve yeni başlayan teknik direktör Bülent Korkmaz, üst üste 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra Akdeniz temsilcisinin başına geçen Korkmaz, ilk maçında GZT Giresunspor, ikinci maçında da Galatasaray karşısında 1-0'lık galibiyetler aldı.


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