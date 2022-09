Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maç boyunca oyunun hakimi olduklarını ama kalelerinde gördükleri tek pozisyonunda golle sonuçlandığını söyledi. Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçta istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Korkmaz, istifa sorusuna da yanıt verdi.



"İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU"



Samsunspor karşısında oyunun hakimi olduklarına işaret eden Korkmaz, "Genel anlamda maç boyunca bir pozisyon verdik maalesef o pozisyon gol oldu. Kazanma adına her şeyi yaptık. Dört maçtır topun hakimi, pas oyunu oynayan bir takımız. Maalesef sahamız iyi değil, antrenman sahamız ondan daha kötü. Pas oyunu oynayan takımların sahası iyi olmalı. Bu mazeret değil her koşulda kazanmalıyız. İstemediğimiz bir sonuç oldu." dedi.



"YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ DAHA AKTİF OLMALI"



Hücumda ilk yarıda sorun yaşadıklarının altını çizen Korkmaz, "Kubilay ikinci yarıda bizi rahatlattı ama üçüncü bölgede daha iyi olmalıyız. Yetenekli oyuncularımız daha fazla aktif olmalı. Bunları da yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Ligde statü nedeniyle Selim Ay, Mendes, Bolasei gibi oyuncuların kadroda yer alamadığına değinen Korkmaz, yetenekli genç oyuncuların olması halinde her teknik adamın oynatacağına inandığını, statü nedeniyle maçlara 20 kişilik kadro ile çıktıklarını sözlerine ekledi.



"SONUNA KADAR BURADAYIM"



Korkmaz, maçtan sonra istifaya çağrılması ile ilgili "Ben sonuna kadar buradayım. Yöneticilerin tasarrufu varsa bilmiyorum. Ben bu işi başaracağımıza inanıyorum. Taraftarın saygı çerçevesinde her türlü eleştiri hakkı var." ifadelerini kullandı.





