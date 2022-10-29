Bülent Korkmaz'dan hakeme serzeniş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz Bandırmaspor maçı sonrası açıklama yaptı. Korkmaz skor ve hakemden memnun değil.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bülent Korkmaz'dan hakeme serzeniş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2022 18:01
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz zor bir deplasman olacağını bildiklerini söyledi.

"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Ceza sahası dışından atılan şutlarla tehlikeli olmaya çalıştıklarını belirten Korkmaz, "İlk yarıda düşündüğümüz oyunu oynadık, golü de bulduk. İkinci yarıda 10 dakika bir baskı gördük, golü yedikten sonra yüzde 100 bir golü kaçırdık. Yapmamamız gereken bir pozisyon hatası yaptık. Kazanmamız gerekiyordu, hakemden de memnun değilim." ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ