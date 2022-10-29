Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz zor bir deplasman olacağını bildiklerini söyledi.



"HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM"



Ceza sahası dışından atılan şutlarla tehlikeli olmaya çalıştıklarını belirten Korkmaz, "İlk yarıda düşündüğümüz oyunu oynadık, golü de bulduk. İkinci yarıda 10 dakika bir baskı gördük, golü yedikten sonra yüzde 100 bir golü kaçırdık. Yapmamamız gereken bir pozisyon hatası yaptık. Kazanmamız gerekiyordu, hakemden de memnun değilim." ifadelerini kullandı.





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