Bülent Korkmaz'dan hakem tepkisi: 'Art niyetli!'

Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz maç sonu konuştu.



Maç sırasında faullerin yapıldığına dikkati çeken Korkmaz, "Bu kadar az sarı kart gösterilmesine şaşırıyorum. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Hakem de futbol oynatmalı. Ama maalesef olmuyor. Yani bizler de hata yapıyoruz. Oyuncular da yapıyor hakemler de yapıyor. Ama sizin niyetiniz futbol oynatmaksa, özellikle oyunu güzelleştirmekse ona göre maç yöneteceksiniz. Orta hakem hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz. Ben art niyetli diyorum. Yani art niyetliyse o zaman düşünmeleri lazım. Yani bu kadar emek harcıyorsunuz. Oyuncular harcıyor. Biz harcıyoruz. Rakip takım da aynı şekilde. Ama sonucu bu olmamalı, yazık. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Doğru yoldayız. Daha da gelişeceğiz, daha da iyi olacağız ve bu ligin favorisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.





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