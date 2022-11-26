Bülent Korkmaz: 'Daha farklı olabilirdi'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Bülent Korkmaz oyuncularını tebrik ederek, "Çok iyi oyun çıkardılar. Oyunun başında çok kolay, basit bir gol yedik ama ona rağmen bunun üstesinden geldik. Oyunun, topun hakimi, pozisyonlara giren oyuncu grubumuz vardı. Antrenmanda çalıştığımız hücum opsiyonlarının hemen hemen hepsini uygulamaya çalıştılar. Skor daha da farklı olabilirdi. Burada kazanmak önemliydi. Dinamik, genç bir takıma karşı oynadık." değerlendirmesinde bulundu.





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