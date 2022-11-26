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Bülent Korkmaz: "Daha farklı olabilirdi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz: 'Daha farklı olabilirdi'
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26 Kasım 2022 22:30
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz oyuncularını tebrik ederek, "Çok iyi oyun çıkardılar. Oyunun başında çok kolay, basit bir gol yedik ama ona rağmen bunun üstesinden geldik. Oyunun, topun hakimi, pozisyonlara giren oyuncu grubumuz vardı. Antrenmanda çalıştığımız hücum opsiyonlarının hemen hemen hepsini uygulamaya çalıştılar. Skor daha da farklı olabilirdi. Burada kazanmak önemliydi. Dinamik, genç bir takıma karşı oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

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