Bülent Korkmaz: ''Büyük hedefleri düşünmüyoruz''

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'de kendileri için büyük hedefler koymadıklarını belirterek, "Üst sıralara oynamak gibi bir hedefimiz yok." dedi.Teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, artık ligin her hafta daha da zorlaşacağını belirtti.Bu hafta sahalarında Akhisarspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Korkmaz, karşılaşmanın çok zor geçeceğini dile getirdi.Oyuncularla yaptığı toplantıda, karşılaşmaya zihinsel olarak çok iyi hazırlanmaları gerektiğini anlattığını ifade eden Korkmaz, futbolcularının maça yoğun şekilde odaklanacağını söyledi.Korkmaz, Akhisarspor'un defansta iyi bir takım olduğunu, kolay pozisyon vermediğini belirterek, şöyle konuştu:"Savunmayı doğru yapan ve iyi mücadele eden bir takımla karşılaşacağız. Rakibimizden daha fazla koşmalı, daha fazla mücadele etmeli, kazanma hissini daha yoğun yaşamalıyız. Akhisarspor karşısında hızlı bir oyun ortaya koymalıyız. O zaman taraftarımızın da devreye girmesiyle keyifli ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şu anda her şey istediğimiz gibi istikrarlı bir şekilde gidiyor. Bunu devam ettirmek zorundayız. Özellikle, milli takım arasından önce oynayacağımız Akhisarspor maçını kazanmak istiyoruz. Ama altını çizerek söylüyorum, zor geçecek."Charles'ın sakatlığının devam ettiğini ifade eden Korkmaz, dünkü antrenmanda da Hakan Özmert'in bileğinde bir sıkıntı yaşandığını ancak durumunun henüz belli olmadığını bildirdi.Akhisarspor karşısından alınacak galibiyetin, takımın hedeflerinin yükselmesine neden olup olmayacağı yönündeki soruya Korkmaz, "Büyük hedefleri düşünmüyoruz. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtik. Bu sene doğru bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz. Üst sıralara oynamak gibi bir hedefimiz yok. Bu seneki hedefimiz, doğru ve istikrarlı bir şekilde giderek, ligi bitirmek." yanıtını verdi.Mevcut yönetimin uzun seneler kulübün başında olmasının planlandığını aktaran Korkmaz, "Düşündükleri hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü altyapıda potansiyel var. Çok iyi bir araştırma ekibi kuruldu. Çok iyi genç oyuncular bulunup, aidiyet duygusuna sahip futbolcularla birlikte ileriki yıllarda hedefimizi yükseltebiliriz." açıklamasında bulundu.Korkmaz, kulüp idarecilerinin, ligdeki hedeflerinin Avrupa kupalarına katılma hakkı olduğu yönünde açıklamalar yaptığının aktarılması üzerine, yöneticilerin her zaman bu tip söylemlerde bulunabileceğini sözlerine ekledi.