Bülent Korkmaz: "Bugün iyi değildik"

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor mağlubiyetini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Korkmaz: 'Bugün iyi değildik'
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05 Kasım 2021 23:36
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Beklentileri karşılayamadıklarına işaret eden Korkmaz, "Çaykur Rizespor hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz iyi oynamadık. İyi oynamadığımız için hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. İyi oynamazsanız kazanamazsınız." diye konuştu.

Eksiklerin mazeret olmaması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Eksik olan oyuncular yerine oyuncu bulup çözüm yaratıyoruz. Takım olarak iyi oynamadık. Bugün genel olarak iyi değildik." şeklinde konuştu.


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