Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 3'te 3 yapmasının ardından konuştu.



Kariyerinde ilk kez bir takımda 3'te 3 yaparak göreve başladığı hatırlatılan Bülent Korkmaz, "Her şeyin bir ilki var, inşallah devamı gelir. Hedefimizden şaşmayacağız, hep hedefimiz olacak. İnsanın hedefi olduğunda çalışma azmi olur. Daha da ileri gitmemiz lazım, oyuncu grubunu tebrik ediyorum" dedi.



"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"



Çok yoğun ve yüksek bir tempoda oynadıkları Galatasaray maçını geride bıraktıklarını anımsatan Korkmaz, "Hem orada takım halinde iyi oynamıştık hem de çok yüksek tempoda oynamıştık. Ona rağmen Kasımpaşa maçında da iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Topun hakimi olduk. Hemen hemen antrenmanda yaptığımız hücum opsiyonlarını yapmaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



İkinci yarıda bir iki pozisyon verdiklerini belirten Korkmaz, şunları söyledi:



"Onları vermememiz lazımdı ama bunun üzerinde de çalışacağız. Oyuncularım çok özveriliydi, çok istekliydi, çok arzuluydu. Ondan dolayı onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Artık bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Çünkü nihayetinde yarın farklı bir gün olacak. Dolayısıyla bu galibiyet hayırlı olsun."



"YETENEKLİ BİR OYUNCU KADROMUZ VAR"



Takımın performansına ilişkin soruya ise Korkmaz, özellikle Galatasaray maçını analiz ettiklerinde neredeyse kusursuz bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.



Kasımpaşa maçı için ise henüz net bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:



"Çok farklı bir sisteme geçtik. Sezon başında farklı bir sistem vardı, şu an farklı bir sisteme geçtik. Dolayısıyla bunu algılayabilmesi, buna çabuk adapte olması oyuncuların ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Yetenekli bir oyuncu kadromuz var. Onu görebiliyorum, onu hissedebiliyorum, sahada da görebiliyorum. Zamanla daha iyi olacağını, daha da gelişeceğimizi düşünüyorum. Çünkü nihayetinde eksikler çıkıyor, o eksikleri tamamlamamız lazım."



