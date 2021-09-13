Bülent Korkmaz: 'Böyle bir psikolojide kazanmak önemli'

Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz , alınan skorun kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.



Korkmaz , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun olarak bir mazeretinin olmadığını belirtti.



Takımın başına yeni geçtiğini hatırlatan Korkmaz , "Milli takımdan gelen oyuncularla iki-üç gün çalıştık. Sistemi değiştirdik. Artı son 2 maçta 9 gol yiyen bir takımımız vardı. Özellikle böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli, çok önemli ve çok da güzel." dedi.



Kazanmanın takıma olumlu yansıyacağını vurgulayan Korkmaz , "Galibiyet güzeldi. Hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar da hazır olduğunda daha iyi, daha etkin, daha pozitif bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Bunu da yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.



