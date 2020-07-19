Bülent Korkmaz: 'Bize düştü gözüyle bakıyorlardı'

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Önemli bir başarıya imza attıklarını belirten teknik adam, "Son 5 maçta ben oyuncularıma kazanabiliriz dedim. Göztepe maçını çıkarırsanız tüm maçları kazanabiliriz dedim. 10 kişi kaldığımız Beşiktaş maçı dahil. Ligin sonunda ligde 1 ve 2. sıradakileri yendik. Ben gazeteye, televizyona bakan bir insan değilim ama bize düştü gözüyle bakıyorlardı. 'Bunu biliyoruz, seneye aşağıda devam ederler' dendi. Allah'a şükürler olsun." dedi.



Oyuncularla birlikte inandıklarını kaydeden Korkmaz, "Türkiye'deki tüm teknik direktörler için takımın başına geldiğiniz an ve sezon sonu arasındaki yıpranma geçerli. Ben duygularıyla hareket eden bir insanım. İnsanı insan yapan duygularıdır. Geldiğimiz günü ve şimdiki durumu çok iyi hatırlıyorum. Biz önemli bir ekip oluşturduk. Umutsuzluğa hiç kapılmadım. Son 3 maça 27 puanla girersek ligde kalırız demiştim oyuncularıma. Oyuncuları dolduruşa getirmek için söylemedim bunları. Ligin bitimine 1 hafta kala kalmayı garantiledik. Kendiniz inanıyorsanız oyuncuyu da inandıracaksınız. Çok şükür." ifadelerini kullandı.



