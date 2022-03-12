Bülent Korkmaz: "Bireysel hatalardan kaybettik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 3-1'lik Kasımpaşa mağlubiyetinin nedeni olarak bireysel hataları gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bülent Korkmaz: 'Bireysel hatalardan kaybettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 19:02
Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, bireysel hatalar nedeniyle yedikleri gollerin mağlubiyette önemli rol oynadığını aktardı.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Korkmaz, "Bireysel hatalardan goller yedik. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. Daha sonra beraberliği sağladık. Oyun üstünlüğünü de ele geçirdik. Ancak yine bireysel hatadan gol yedik. Bireysel hatalar ve top kayıpları bu kadar çok olursa, mağlubiyet kaçınılmazdır." şeklinde görüş belirtti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.