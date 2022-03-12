Bülent Korkmaz: 'Bireysel hatalardan kaybettik'

Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, bireysel hatalar nedeniyle yedikleri gollerin mağlubiyette önemli rol oynadığını aktardı.



Maça iyi başladıklarını ifade eden Korkmaz, "Bireysel hatalardan goller yedik. Top kaybı sonrası ilk golü yedik. Daha sonra beraberliği sağladık. Oyun üstünlüğünü de ele geçirdik. Ancak yine bireysel hatadan gol yedik. Bireysel hatalar ve top kayıpları bu kadar çok olursa, mağlubiyet kaçınılmazdır." şeklinde görüş belirtti.





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