Bülent Korkmaz: 'Aile havasını yaratmak zorundayız'

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, AA muhabirine, kamp dönemi, transferler ve yeni sezon beklentileri hakkında açıklamada bulundu.



Takımı hazır hale getirmek için çalışma yaptıklarını belirten Korkmaz, "Erzurum'a bu sene ikinci gelişimizde, istediğimiz oyuncuları yöneticilerimizle fikir birliği yaparak almaya başladık. Bu süreçte hazırlık maçlarımıza devam ettik ve yeni gelen oyuncuları oynatmaya çalıştık. Hem fiziksel hem de taktiksel çalıştık. Bazı oyuncularımız hazırdı, bazıları tam hazır değildi. Onlarla ekstra antrenman yaparak hazır hale getirdik." dedi.



Korkmaz, transfer sürecinin sürdüğüne işaret ederek, iki mevki için futbolcu alacaklarını dile getirdi.



"Aile havasını yaratmak zorundayız"



Lig başlayana kadar Rize'de hazırlıklara devam edeceklerini anlatan Korkmaz, "Şu anki durumdan, oyuncuların çalışmasından memnunum. Çünkü geçen sene yaşanan talihsizlikleri, hataları bu sene yaşamamak için emin adımlarla yöneticilerimizle ilerletmeye çalışıyoruz. Aile havası, birlik ve beraberlik olmadan hiçbir şeyi başaramayız. Bazı eksikler olabilir ama bu ortamı yaratmak zorundayız." diye konuştu.



Sezon başlamadan transfer sürecinin büyük kısmını bitirmek istediğini aktaran Korkmaz, ancak kulüpteki kongre süreci nedeniyle bunun gerçekleşmediğine işaret etti.



Transfer komitesiyle çok iyi çalıştıklarını ve doğru oyuncular aldıklarını söyleyen Korkmaz, şöyle devam etti:



"İnşallah güzel sonuçlar alırız. İki mevki için oyuncu almak ve rekabet oluşturmak zorundayız. Hem saha içinde hem de saha dışında oynayan, oynamayan herkes buna katkı sağlamak zorunda. Ne kadar yetenekli, etkili oyuncunuz olursa olsun, 1. Lig gerçekten zor bir kulvar. Kora kor mücadelede ve sertlikte, oyunu ne kadar iyi oynasanız da rakipten daha fazlasını yapmak zorundasınız. İnşallah Rizespor'u layık olduğu yere taşıyacağız."



Taraftarlara çağrı



Mavi-yeşilli ekibi destekleyen taraftarların başarıda önemli rol oynadığına dikkat çeken Korkmaz, şehir takımı olmalarını kendileri açısından büyük avantaj gördüğünü belirtti.



Taraftarlardan stadı doldurmalarını isteyen Korkmaz, şunları kaydetti:



"Eğer sonuç alamıyorsanız, onların (taraftar) etkisi var. Sonuç alıyorsanız, onların da katkısı var. Ben olaya bu gözle bakıyorum. Yaptığımız her hamlede taraftarımızın etkisi var. Onları her zaman yanımızda görmek isteriz. Çünkü Rize çok güzel bir şehir. Buradaki insanları tez canlı olması, sevgisi, saygısı beni çok mutlu ediyor. Geçen sene Rizespor'un çok canı yandı. Bunu açıkça söylüyorum. Ben ve benden önceki dönemde bunu çok yaşadık. VAR niye var? Eğer VAR varsa, oradaki hakemin hata yapmaması lazım. Orta hakemi hata yapabilir, onu düzeltecek skoru etkileyecek durumlarda VAR'daki hakemin daha net karar vermesi lazım. Geçen sene bakıyoruz, orta hakem bir karar vermiyor, VAR hakemi karar veriyor. Ancak orta hakemin kararı doğru. Orta hakemin kararı doğruysa hiçbir şey diyemem ama yanlışsa art niyet ararım."



Korkmaz, tecrübeli hakemlerden yararlanılması gerektiğini sözlerine ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ