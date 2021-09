Bülent Çetin: 'Amacım gol yemeden bitirmekti'

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı kalecisi Bülent Çetin, Avrupa Şampiyonası'nda gol yemediği için mutlu olduğunu, bu alanda dünyanın en iyi kalecisi olmak istediğini belirtti.



Aynı zamanda Ampute Milli Futbol Takımı'na kaptanlık görevi de yapan Bülent Çetin, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.



Tecrübeli kaleci Bülent Çetin, 2020 yılında yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılında yapıldığını belirterek, "Pandemi sürecinde de hocamızın direktifleri doğrultusunda kamplarımıza devam ettik, onun da çok emeği var, bütün şartları zorladı." dedi.



Uzun bir çalışma döneminden sonra Polonya'da çok iyi oynayarak, takım olgusunu oluşturduklarını dile getiren Bülent Çetin, şöyle devam etti:



"Polonya'da bir aile ortamı oluşturduk, çok iyi oynadık ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştık. Şampiyonluk kolay değildi, grup maçları bizim için çok basit geçti, biz diğer ülkelere göre çok üst seviyedeyiz, şu an Avrupa'da en üst seviyedeyiz, dünyada da en iyiler arasında gösterilen ülkeyiz. Grup maçlarından çıktıktan sonra da sırasıyla İrlanda, Rusya ve İspanya maçlarında da çok fazla sıkıntı yaşamadık. Takım hocanın istediği sistemi ortaya koyarak galibiyetlere uzandı. Yarı finalde Rusya maçı yağmurdan dolayı biraz sıkıntılı geçti. Sonrasında İspanya, turnuvanın favori gösterilmeyen ülkeleri arasındaydı ama favori gösterilen İngiltere gibi, ev sahibi Polonya gibi ülkeleri eleyerek finale geldi ve rakibimiz oldu."



Şampiyonada gol yemediğinin ve milli takımın 36 gol attığının hatırlatılması üzerine de ay-yıldızlı kaleci, "Bu da bir başarı, 5 maçta kalemizde sadece 2 gol gördük, o da Rusya maçıydı, giderken diğer kaleci arkadaşım Selim Karadağ ağabey ile de konuştuğumuz konu hep gol yemeden bitirmek, amacımız oydu." dedi.



Tecrübeli eldiven, "Oynadığım 4 maçta kalemde gol yemedim, 36 gol attık. Hücum oyuncularımızın etkinliği çok fazla, takımın yıldız oyuncularından, Avrupa'nın değil dünyanın en iyi oyuncusu Ömer Güleryüz. Onun yanında Kemal Güleç, Rahmi Özcan gibi iyi ayaklara sahip olduğumuz için maçlarımız gollü geçti." yorumunu yaptı.



"Asıl hedefimiz 2022, bu bir fragmandı, esas film 2022'de dünya kupası"



Şampiyonada gösterdikleri başarının çok ayrı bir motivasyon oluşturduğunu dile getiren Ampute Milli Takım Kaptanı Bülent Çetin, "Önümüzdeki yıl da dünya kupası var, üstüne koyarak devam edeceğim. Bu şampiyonada gol yemediğim için kendime güvendim, hocalarıma da bu güveni verdiğim için mutluyum. Bundan önce de Türkiye'de oynanan lig maçları vardı, orada da 11 maçta bir gol yedim; o da penaltıdan." dedi.



Kendini kıyasladığı kalecilerle ilgili soru üzerine de "İzleyerek çalışmalarını yaptığım Volkan Demirel var, hal ve hareketlerim de ona çok benzer. Onun gibi biraz agresif bir kaleciyim, tipim de biraz ona benziyor. Hocamın sayesinde Volkan Demirel ile de tanışma fırsatım da oldu. Onun haricinde de alt liglerde oynayan Bayram Olgun var. Kocaelispor'un bu sene şampiyonluk yaşayan kalecisi, şu an Afjet Afyonspor'da onu da örnek alıyorum, o da çok iyi bir kaleci." şeklinde yanıt verdi.



Hedeflerine yönelik de Bülent Çetin, "Bu alanda dünyanın en iyi kalecisi olmak istiyorum, onun için de çalışmalarıma devam ediyorum, profesyonel bir hocam var, hocamın da Galatasaray geçmişi var, onunla çalışmalarımı sürdürüyorum. Zaten milli takım kaleci antrenörümüz Erhan Kuşkapan da profesyonel futboldan geldi, onunla da çalışıyorum. Hedefim dünyanın en iyisi olmak." ifadelerini kullandı.



Bülent Çetin, "Şampiyonada emeği geçen tüm arkadaşlarımın yüreğine, ayaklarına, ellerine sağlık, keza hocalarımın. Hocamız, 250 idman yaptırdı bize, biz onu yorduk, o bizi yordu ama neticesini aldık. Asıl hedefimiz 2022, bu bir fragmandı, esas film 2022'de dünya kupası." dedi.



"Üç dört yıl sonra ülkemizde ampute futbol çok farklı yerde olur"



Ampute futbol kaleciliğinin asıl işi olup olmadığına yönelik de Bülent Çetin, "Şu anda hobi gibi devam ediyor, benim ayrı çalıştığım bir iş var. Roketsan'da çalışıyorum, 10 yıldır Roketsan'da çalışıyorum, Roketsan ailesinin bir parçası olmaktan da her zaman gurur duymuşumdur." şeklinde konuştu.



Bülent Çetin, sadece ampute futbol üzerine yoğunlaşamadıklarını daha tam profesyonelleşmenin gerçekleşmediğine işaret ederek, "Ama bence profesyonel seviyeye geçmeli, ülkemizde şuan ilgi o seviyeye gelmek üzere. Mesela son şampiyonluktan sonra artık dışarıda da insanlar bizi çok rahat tanıyabiliyor. Eğer böyle gidersek, hocamızın bunda çok payı var sağ olsun, üç dört yıl sonra ülkemizde ampute futbol çok farklı yerde olur, çok gelişir." değerlendirmesinde bulundu.



Kaptan Bülent Çetin, ampute futbol ile ne zaman tanıştığına ilişkin soru üzerine de "Eski bir askerim, uzman çavuştum, Hakkari'de görevimi icra ederken yaralandım, ondan sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. Tedavilerim devam ederken o sırada da bir trafik kazası geçirdim. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi ampute futbolun kurulduğu ilk yer, rehabilite amaçlı orada ampute futbol ile tanıştım. Geçmişte de amatör futbol oynamışlığım vardı ama kaleci olarak değildi. Eskişehir'de memleketimde hücum oyuncusu olarak oynuyordum. 2011 yılında bir arkadaşımın sayesinde ampute futbola girdim, Türk Silahlı Kuvvetlerinde başladım, 9 yıl orada oynadıktan sonra Etimesgut Belediyespor'a geçtim." yanıtını verdi.



Ampute futbolun katkılarına yönelik de Bülent Çetin, "Ampute futbol hayatımı bir çok değişikliklere götürdü, mesela iş yerimde çok ilgi gördüm. Yönetim kurulu başkanım, genel müdürüm, kendi müdürlerim hiç bir şekilde kısıtlama yapmadı. Diğer arkadaşlarım bu konuda zorluk çekerken, ben hiç bir şekilde zorluk çekmedim. Çok farklı noktalara getirdi beni, mesela çocuğumun okulunda şampiyonluktan sonra söyleşiye gittim, tüm okul izlemiş, bu da tabii ki bizlere mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Eminim ki bir çok arkadaşımız ulaşacak yeni oyuncuları keşfedeceğiz"



Tecrübeli kaleci, ampute olan kişilerin bu spora başlaması ve onlara rol model olabilmek ilişkin de "Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 4 tane okuldan söyleşi için telefon aldım. Okulda engelli arkadaşların olduğunu öğrendim onlara rol model olabilmek için söyleşilere gidiyorum." dedi.



Daha önceden tekerli sandalye basketbol ve okçuluğa yönlendirdiği bir çok arkadaşı olduğunu belirten Bülent Çetin, "Engelli olmak eve tıkılıp kalmak değildir. Sokağa çıksınlar hayatı görsünler, engelli sporlarına mutlaka yönelsinler. Türkiye'de 34 tane ampute futbol takımı var, bir o kadar da tekerlekli sandalye basketbol takımı var. Bir şekilde ulaşım sağlarlar, sosyal medya üzerinden olsun, il spor müdürlükleri aracığıyla olsun bir şekilde ulaşım sağlasınlar. " tavsiyesinde bulundu.



Kaptan Bülent Çetin, "2017 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Tokatlı bir kardeşimiz İngiltere'yle olan final maçını izliyor, ondan sonra Osman Çakmak hocamıza ulaşıyor. Hocam diyor 'ben tek ayak amputeyim', gördüm çok duygulandım, ben de oynamak istiyorum ve o çocuk şu an milli takım seviyesine geldi. Şu an ODTÜ Engelliler Spor Kulübü'nün oyuncusu ama 2021 hazırlıklarında da 6-7 kampa geldi ve hala üstüne koya, koya gidiyor, seviyesi de yükseldi. Bu şampiyonadan sonra da ben eminim ki bir çok arkadaşımız bizlere ulaşacak yeni oyuncuları keşfedeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ampute Milli Takımı Kalecisi Bülent Çetin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı mali destek için de ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.