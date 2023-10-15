Bükreş'te Türk koşusu gerçekleştirildi

Bükreş'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlamak için Türk koşusu yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bükreş'te Türk koşusu gerçekleştirildi
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15 Ekim 2023 13:41
Romanya'nın başkenti Bükreş'te ''Bükreş Maratonu 2023'' koşusu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü ve Türk-Rumen dostluğunun 145. yılını kutlamak için 10 kilometrelik Türk koşusu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğinin organizasyonu ile gerçekleşen koşuya Türk ve Rumen vatandaşlarının yanı sıra Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, Maarif okulu yöneticileri de katıldı.

Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için hep beraber bir Türk koşusu yaptık dedi.

Hem Türk hem de Rumen vatandaşlarının bulunduğu koşuyu herkesin tamamladığını belirten Altan, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Cumhuriyetimiz payidar olsun." diye konuştu.

Türkiye ve Romanya bayraklı, 100. yıl logolu tişörtler ile koşan katılımcılar yaklaşık 1 saat süren koşu sonrasında birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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