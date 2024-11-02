Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda birinci oldu

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde İtalyan rakibini 12-8 yenerek altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda birinci oldu
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02 Kasım 2024 16:29
Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde yapılıyor.

Tek geleneksel kategorisinde İtalyan rakibini 12-8 yenen milli sporcu Buket Öztürk, altın madalya kazandı.

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar devam ediyor.

 
 
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