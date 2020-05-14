Buket Aydın'ın çocuğu var mı? Buket Aydın kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Kanal D Ana Haber Bülteni'nin sunucusu ve aynı zamanda Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı. Kararını kişisel sosyal medya hesaplarından yapan Buket Aydın neden istifa ettiği sorusu güne bomba gibi düşen haberlerden biri oldu. Kanal D'de bir süredir ana haber sunucusu olan Buket Aydın'ın neden istifa ettiği merak ediliyor..."Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, bugün de yedi yıllık eşi Erce Baykal'dan boşandı.Uçankuş'un haberine göre; geçtiğimiz haftasonu da Kanal D'deki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda eşi Erce Baykal'dan boşandı. Son derece sessiz sedasız ve gizlice yapılan duruşmada iki tarafta da birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.Buket Aydın'ın avukatı Altın Mimir'in katıldığı duruşmada çocukları da olmadığı, her iki taraf da herhangi bir talepte bulunmadığı için tek celsede boşanma gerçekleşmiş oldu.Taraflar Yargıtay'a başvurma talebinde bulunmayacaklarını ibraz etmeleri nedeniyle boşanmada bir günde kesinleşmiş oldu.Ünlü sunucu Buket Aydın da Kanal D'den ayrılırken yaptığı açıklamada "Yepyeni bir hayata" başlayacağının sinyallerini vermişti. Aydın, istifa açıklamasında "16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum." demişti.Aydın istifasına gerekçe olarak ise iş temposu ve yoğunluğu gösterdi ve "Son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen, bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz. Durup, dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlenmiş olduğum görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.Buket Aydın, 1 Ocak 1985 yılında Bursa'da doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Buket Aydın, Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo'dan Kanaltürk'e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk'ten TRT Türk kanalına geçti.TRT Türk'te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı.2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Kanal D'deki sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk'te "40" adında bir sohbet programın sunuculuğunu üstleniyor.Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi de olan Aydın, 2013 yılında iş insanı Erce Baykal'la evlendi.Erce Baykal, 1 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Çocukluk yılları İstanbul'da geçen Baykal, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ni 2001 senesinde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye yine İstanbul'da başladı.2001 yılında Işık Üniversitesi'ni kazandı. 2005 senesinde Işık Üniversitesi'nden mezun oldu. Eğitim ve öğrenimine daha sonra 2006 ila 2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünde devam etti.Erce Baykal kariyerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde okutman olarak başladı. Sonrasında 12 yıl boyunca İdeal Gümrük Müşavirliği bünyesinde çalıştı.2012 yılında Tehlikeli Maddelerin Karayolu Deniz ve Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Tehlikeli Mallar Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmaya başladı.2013 yılında sunucu Buket Aydın ile evlendi.En iyi Haber Spikeri Ödülü, Düzce Üniversitesi2016 Anadolu Medya Ödülleri4. Fashion TV Eyewear Moda Ödülleri (En iyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu)İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Kadın Haber Spikeri Ödülü)İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödüllleri, (Yılın Gece Haberleri Bülteni, 'Gece Bülteni Kuşağı')