Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatılıyor!

Arsenal, yıldız oyuncusu Bukayo Saka'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatılıyor!
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18 Mayıs 2023 16:42
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 17:04
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz yıldızı Bukayo Saka ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal ve Bukayo Saka'nın yeni sözleşme konusunda uzlaştığı, İngiliz oyuncunun önümüzdeki günlerde 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Bu sezon Arsenal formasıyla 46 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu 14 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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