Bukayo Saka'nın sözleşmesi uzatılıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz yıldızı Bukayo Saka ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal ve Bukayo Saka'nın yeni sözleşme konusunda uzlaştığı, İngiliz oyuncunun önümüzdeki günlerde 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal ve Bukayo Saka'nın yeni sözleşme konusunda uzlaştığı, İngiliz oyuncunun önümüzdeki günlerde 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Bu sezon Arsenal formasıyla 46 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki genç oyuncu 14 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.