Bukayo Saka koronavirüse yakalandı

Arsenal'de İngiliz oyuncu Bukayo Saka'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Bukayo Saka koronavirüse yakalandı
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24 Mart 2022 21:17
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Bukayo Saka'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında test sonucu pozitif çıkan 20 yaşındaki futbolcunun kadrodan çıkarıldığı ve evinde karantinaya gireceği belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nda Saka'nın yerine kadroya başka oyuncu dahil edilmeyecek. İngiltere, dostluk maçlarında 26 Mart Cumartesi günü İsviçre ve 29 Mart Salı günü Fildişi Sahili'ni konuk edecek.

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