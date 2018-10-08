Bugüne kadar gördüğünüz penaltılar unutun

Penaltıda yepyeni bir dönem geliyor. Bir çok penaltı atma tarzı gördük ama hiçbiri bu penaltı gibi değil...

08 Ekim 2018 17:08
Bugüne kadar gördüğünüz penaltılar unutun
Penaltıda yepyeni bir dönem geliyor. Bir çok penaltı atma tarzı gördük ama hiçbiri bu penaltı gibi değil...



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Şenol Güneş'ten ayrılık ve Milli Takım açıklaması!

Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini ve Beşiktaş'tan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi. Öte yandan Güneş, Beşiktaş'tan ayrıldığı taktirde Milli takım çalıştırmayı tercih edeceğini de konuşmasının devamında belirtti.


Roger Marti'den Galatasaray itirafı! ''Teklif oldu''

Levante'nin golcü oyuncusu Roger Marti, La Liga'ya çıktıkları sezon Galatasaray'dan bir teklif olduğunu açıkladı.



Dünya devleri, Eljif Elmas'ın peşinde!

Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljif Elmas'ı yakından takip etti. Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var.


 

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