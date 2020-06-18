Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı?

Bugün yağmur yağacak mı beklentisi tüm vatandaşların merak ettiği bir soru haline geldi. Hava durumunu merak eden vatandaşlar bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur yağar mı? ve benzeri şekilde aramalarını yapıyor. Bugün hava yağmurlu mu, bugün hava yağar mı, bugün yağar mı, yağmur bugün yağar mı, şekillerinde merak edilenler bulunuyor. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçede bugün yağmur yağar mı bilgisini edinebilmek için birbiriyle yarışıyor. Konuyla ilgili bugün yağmur var mı, yağmur bugün yağar mı şeklindeki bilgilere siz de ulaşabilirsiniz. Meteorolojiye göre bugün hava nasıl?

18 Haziran 2020 08:37
Bugün yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı?
Bugün yağmur yağar mı araması yapan vatandaşlar meraklarını gidermeye çalışıyor. Çünkü bugün yağmur yağar mı bilgisi sayesinde evlerinde çıkarken şemsiye veya benzeri giysilerini yanına almak isteyenler olabiliyor. Vatandaşlar bugün yağmur yağar mı merakını arama yaparak gidermeye çalışıyor. Hava durumu konusunda bir çok yer olmasına rağmen bugün yağmur yağar mı bilgisini Meteoroloji Genel Müdürlüğü en doğru ve kesin şekilde vatandaşlara duyuruyor. Acaba bugün yağmur yağar mı, yağmur yağacak mı? bugün yağmur yağarsa ifadeleri bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye için hava durumu tahminleri ve uyarıları yapan bir devlet kuruluşudur. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlıdır.
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SON DAKİKA YAĞMUR BEKLENTİSİ

Yağmur ne zaman yağacak sorusu da Meteoroloji tarafından yanıtlandı. Peki, bugün yağmur yağar mı, son dakika yağmur beklentisi var mı?

BUGÜN HAVA DURUMU YAĞMURLU MU?

Meteoroloji'den yapılan uyarıda yağışlarla birlikte devam eden kuvvetli rüzgarlara da dikkat çekildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kuvvetli güneyli rüzgarın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeyinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi. Aynı zamanda Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin rakımı 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.



METEOROLOJİ NEDİR?

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.

YAĞMUR NASIL YAĞAR?

Atmosfer sınırları içerisinde yerçekimi kanunu vardır. Bu yer çekimine göre tüm cisimler yere doğru çekilme durumu içerisindedir. Bu nedenle hiçbir cisim havada sabit kalamaz. Mutlaka yer o cismi kendisine doğru çeker.

Yerçekiminin çekim gücü karşısında bulutlara tutunan su buharı da karşı gelemez. Yağmur nasıl yağar sorusu bulutlardaki su buharının yerçekimi nedeni ile yere düşmesi sonucu oluşur şeklinde cevaplanabilir. Bulutlara biriken su buharı belirli bir zaman sonra bulutların ağırlaşmasına neden olur. Çünkü sürekli olarak yeni su buharları eklenen bulutlar; artık atmosfer çekimine karşı gelemez. Bunun sonucunda da su halinde yere düşer. Bu işlem her gün sürekli meydana gelir. Bu şekilde de yağmur yağar.



Meteorolojide Yağış Hesaplama

Meteorolojide ağırlık ile yağış ölçülmez. Meteorolojide yükseklik ile yağış ölçülür. Yaklaşık 20 cm çapında biriken yağış (sıva halde) beher yardımıyla yükseklik olarak ölçülür. Düşen yağış kaç mm ise o kadar km/m2 yağış düşmüş demektir. Suyun özgül ağırlığı 1 gr/cm3 olduğuna göre 1 m2 alanda 1 mm yüksekliğindeki suyun ağırlığı 1 kg eder. Yani 1 mm yağış = 1 kg/m2 dir.

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